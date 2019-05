Gato 'conversa' con un cuervo en un video que se ha vuelto viral en un santiamén

View this post on Instagram

Bal akıllısı geçen hafta bu karganın düşürdüğü kemiği aldı. O günden beri çatıda nöbette karga. Ben olmadığımda üzerine de atlıyor. 3 kg kemik kaynatıp koydum terasa, ertesi gün yine aynı. 4 gün Bal'ı çıkarmadım hiç terasa, bugün pencereye çıktı hop karşısında bitti karga. Sardı başımıza deliyi. Ev korku filmi gibi gaaağk gaaağk kara kanatların gölgesi içeride. Bal bugün beni de arkasına alınca isyan etti başladı o da söylenmeye 😀 Daha önce başına deli karga belası gelen var mı? Barışmanın, kurtulmanın bir yolu var mı? Huzur kalmadı yeminle😀 Story is that; my kitty Bal stole the crow's little bone. I provided the bird with many more new bones, but no! Bal did not out 4 days, but no! Neither excuse was accepted nor event forgetten😀 The apology is still not accepted. Today is my kitty also started to angry talking😀 I think the birdy wants revenge and i have no idea about the way of the peace 😀