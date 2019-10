¡Toda una celebridad! Gran admiración genera entre los usuarios de Instagram un simpático perro cuya habilidad para equilibrar diferentes objetos en su cabeza sorprende y deja sin palabras a miles de internautas.

El protagonista de la nueva sensación viral se llama Harlso, un perro salchicha de cinco años que es capaz de mantener intactos desde un vaso con agua hasta una pelota de tenis.

Con más de 115.000 seguidores, el famoso can es conocido en Instagram como el ‘rey del equilibrio’. No importa si son objetos grandes, medianos o chicos; Harlso no rehúye a los retos y es capaz de sostener en su cabeza un balón de fútbol, un pedazo de pizza, una fina rosa roja y hasta una réplica en miniatura del trofeo de la Champions League.

Harlso, el perro equilibrista que causa sensación en Instagram | Foto: harlso_the_balancing_hound

“Puedes poner casi cualquier cosa en su cabeza siempre que no sea demasiado pesada y demasiado peligrosa. Puede equilibrar casi cualquier cosa y el 99 por ciento de las veces, logra hacerlo a la primera vez. Es sorprendente”, cuenta Paul Lavery, su dueño, según reproduce SWNS.

Este año, Harlso conquistó un Premio Webby e incluso fue reconocido como uno de los ‘animales asombrosos’ de Guinness World Records. Además, recientemente se consagró como la Personalidad del año en las redes sociales de Irlanda del Norte, venciendo a varios humanos que también competían por esa distinción.

Las fotos y videos de Harlso causan sensación entre los usuarios de Instagram | Foto: harlso_the_balancing_hound

Los usuarios de Instagram que siguen al famoso perro no dejan de sorprenderse con cada una de las publicaciones en las que este aparece haciendo gala de su peculiar habilidad.

Sus fotos y videos suman cientos de comentarios y los ‘me gusta’ en cada post se cuentan por miles.