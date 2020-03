JLo y su hijo revolucionan las redes con esta ocurrencia en tiempos de coronavirus

Estos últimos días gran parte de la población mundial cumple cuarentena para evitar contagiarse de coronavirus y reducir la expansión de este temible virus que ha golpeado a varios países. Es por eso que Jennifer López y su familia han compartido en Instagram un curioso video de cómo su pequeño hijo, Max, pasa el tiempo divirtiéndose y cuidando de todos.

Él, al igual que su hermana Emme, y millones de niños en Estados Unidos, se encuentran en sus hogares cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas por el Gobierno para evitar el contagio del coronavirus. Precisamente, Max tuvo una divertida ocurrencia y Jennifer López lo ha compartido en Instagram hasta el punto de hacerse viral.

El hijo de la cantante decidió convertirse en mesero de la familia y no dudó ni un segundo en ofrecer sus servicios a toda su familia. Sin embargo, un particular detalle llamó la atención de millones de internautas. Y es que el pequeño Max usaba un monopatín, al mismo estilo de la película ‘Back to the Future’, para servir las bebidas en el jardín.

“No podemos salir a ningún restaurante o algo parecido pero el servicio y el entretenimiento por aquí es bastante bueno”, fue el mensaje que escribió JLo y acompaña el video viral en Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Jennifer Lopez comparte clip de sus mellizos. (Video: Instagram oficial)

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Hija de Jennifer Lopez conoce a Billie Eilish

Hija de Jennifer Lopez conoce a Billie Eilish. (Video: Instagram)

Emme Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony debutó como cantante a nivel mundial

Emme Muñiz, la hija de Jennifer López y Marc Anthony debutó como cantante a nivel mundial

REVIVE el SHOW de medio tiempo del Super Bowl con Jennifer López, Shakira, Bad Bunny y J Balvin

▷ REVIVE el SHOW de medio tiempo del Super Bowl con Jennifer López, Shakira, Bad Bunny y J Balvin