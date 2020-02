El fotógrafo británico Sam Rowley ganó el premio LUMIX People’s Choice con una singular imagen titulada ‘Pelea en la estación’. El galardón por votación popular fue otorgado en la categoría ‘Fotógrafo de Vida Salvaje del Año’ dentro del concurso organizado por el Museo de Historia Natural de Reino Unido. Estos premios reúnen imágenes de la vida silvestre y naturaleza, que en esta oportunidad han cambiado de localización. La fotografía se hizo viral en Instagram.

La imagen que hizo ganador al fotógrafo de 25 años plasmó a dos ratones en una estación del Metro de Londres, engrescados en una pelea por un poco de comida. Sam Rowley estuvo bajo la mirada de cientos de personas durante una semana, cuando asistía diariamente a la estación en búsqueda de la foto perfecta. Fueron apenas microsegundos los que duró la lucha, por lo que Sam tuvo que trabajar en tiempo récord.

“Sam descubrió que la mejor manera de fotografiar a los ratones que viven en el metro de Londres es tumbarse en la plataforma y esperar. Esta pelea duró una fracción de segundo antes de que uno de ellos agarrara la miga y se fueran por vías separadas”, detalla la publicación de la fotografía en la página web de los LUMIX People’s Choice.

La curiosa imagen concursó junto a más de 48.000 fotografías que se disputaban el puesto; sin embargo, la instantánea titulada ‘Pelea en la estación’ clasificó entre los 25 finalistas elegidos por el Museo de Historia Natural y más tarde recibiría 28.000 votos del público que la harían acreedora del primer puesto.

“Estoy muy contento de ganar este premio. He soñado toda la vida con tener éxito en una competición de esta manera, con una foto tan cercana en un entorno tan cotidiano en mi ciudad natal”, señaló el fotógrafo orgulloso después de recibir su galardón. Así mismo, el responsable de marketing de Panasonic Lumix UK, Mike Owen, ha descrito la fotografía como una perfecta mezcla de ‘Paciencia, suerte y habilidad’.

Esta no es la primera vez que Rowley gana un galardón, el también biólogo cuenta con más de 20 concursos ganados en su haber. Cuando solo tenía 14 años su nombre se hizo conocido en el mundo de la fotografía después de ganar la categoría infantil en los ‘Wildlife Photographer of the Year’, con la espectacular imagen de un ciervo en el parque Richmond de Londres, la cual fue tomada a menos de cinco metros de distancia. Mira sus imágenes en Instagram.

