Sus dos colmillos sobresalientes de su pequeña boca que se asemejan a los de los vampiros, una poco común característica que no significa que chupe sangrehace que muchos se detengan a ver y apreciar la indescifrable ternura detrás de la peculiaridad de esta adorable mascota.

Se trata de ‘Loki’, una gatita que fue rescatada del albergue del condado de Chittenden, al sur de Burlington en Vermont, Estados Unidos, cuyo caso es uno que podría guiar a muchos a entender algunos procesos en cuanto a la adopción de animales.

Cuando Kaet, su dueña, acudió al albergue en 2013, vio en ‘Loki’ una gata sorprendente. Se enamoró inmediatamente y no pensó dos veces en llevársela. Sin embargo, ‘Loki’ no siempre opinó lo mismo y tenía comportamientos huraños.

Como declaró para la revista PEOPLE, los meses posteriores a la adopción fueron desalentadores porque ‘Loki’ pasaba todo el tiempo bajo la cama y no quería socializar con Kaet, quien empezó a pensar que había adoptado a la gata más odiosa que existe.

“Ella no quería tener nada que ver conmigo, pero leí un poco sobre cómo cuidar a un gato temeroso. Nunca la molesté ni intenté tocarla, y me relacioné con deliciosas golosinas y comida húmeda”, dijo Kaet quien también dijo que se apoyó en darle ‘catnip’, un estimulante y relajante natural de gatos .

El método para acercarse a ‘Loki’ fue efectivo, pues un día, mientras estaba sentada en su cama, Kaet pudo notar que la gatita se acercó y frotó su cabeza contra su espalda y desde ese momento ambas se sienten cómodas juntas, son cariñosas e inseparables.

"Estoy tan emocionada de que la gente esté disfrutando tanto de Loki, y solo quiero compartir su dulce rostro con todos. Ella me ha hecho tan feliz ", compartió Kaet quien invita a las personas y los seguidores de la cuenta de Instagram con más de 474 mil usuarios a optar por la adopción de gatitos y que no teman si estos son tímidos.

“Animo a otros a que se arriesguen y adopten al gato que no están buscando llamar su atención. He tenido gatos que eran más extrovertidos y más ‘adoptables’, pero Loki ha sido el gato más leal y amoroso que he conocido”, agregó Kaet.

En cuanto a los inusuales colmillitos de ‘Loki’, Kaet asegura que son seguros y son siempre revisados por el veterinario, quien señala que no representan problemas de salud para el felino.

