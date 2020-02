Mujer de 73 años combate la depresión haciendo ejercicio y se convierte en influencer fitness

El divorcio es un proceso largo que no termina cuando la pareja se separa, sino cuando uno se recupera y deja de sufrir por el fin de la relación, dando paso a una nueva vida donde podemos ver nuevamente hacia delante, con la confianza recobrada. Ese es el caso de Joan MacDonald, una abuelita que ha sorprendido en las redes sociales, tras convertirse en una influencer de vida fitness en Instagram, después de haber estado deprimida por el fin de su matrimonio.

Luego de pasar por una crisis emocional producto de un divorcio y presentar problemas en su salud como artritis, hipertensión y altos niveles de colesterol, Joan MacDonald de 73 años de edad decidió darle un drástico cambio a su vida y con la ayuda de su hija, la entrenadora Michelle MacDonald, empezó a hacer ejercicio y encontró en el deporte una vía para mejorar su estado emocional y de salud.

''Hace 3 años comencé este largo y lento viaje y ahora me doy cuenta de que realmente no tiene fin. En cualquier momento podemos tomar la decisión de cambiar. No importa cuán difícil o desafiante sea la vida, debemos mantenernos firmes en nuestro objetivo y seguir avanzando'', comentó Joan en una publicación de Instagram.

Fue así como en tres años logro perder 24 kilos y tonificó diferentes áreas de su cuerpo, transformándose en una influencer de vida fitness. A través de su cuenta de Instagram, Joan MacDonald publica sus rutinas de ejercicio, ideas de comidas y comparte constantemente fotografías de su antes y después, buscando inspirar a más personas a superar sus problemas de la mano del deporte y una vida saludable.

''Cuando comencé, nunca imaginé que estaría donde estoy hoy. Solo quería recuperar mi salud y dejar mi medicamento. Cada puerta que atravesamos conduce a otra puerta y luego a otra. ¡Espero que todos sigan eligiendo crecer! Para aprender a amarte a ti mismo, cuídate mucho y atrévete a soñar y amar de nuevo con todo tu corazón'', finaliza MacDonald, quien siempre envía mensajes motivacionales a sus casi 400.000 seguidores en Instagram.

