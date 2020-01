Es probable que hayas visto alguno de sus videos y reído por su carácter tan explosivo y malhumorado, el cual ha hecho de este perro y sus redes sociales uno de los virales más graciosos de estos últimos años.

Su nombre es ‘Mister Bubz’ y es un perrito que no le gusta ser abrazado o besado por el novio de su dueña, James, quien no duda en buscar al can en cada visita a su pareja Lizze para tomarle fotos o grabar sus cómicas reacciones.

'Mr. Bubz’ fue rescatado por Lizze en marzo de 2018, con quien tiene una relación muy cercana y se ve en la mayoría de imágenes y videos que comparten, pues este pequeño peludo siempre está expectante y acompañando lo que sea que ella haga.

Sin embargo, el otro lado de las historias son las reacciones que James provoca en la mascota, quien la abraza y besa, pero esta no lo tolera y siempre le gruñe, ladra o hasta incluso a veces intenta morderlo.

James es conocido como el “señor basura” en la descripción de las fotos y videos de Instagram de este perrito , con quien son los protagonistas de interminables roces e incomprensibles momentos tensos, tan tensos que terminan siendo irónicos como el primer video viral que compartieron y actualmente tiene casi 2 millones de reproducciones.

