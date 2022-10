Cada vez falta poco para Halloween, pero en varios lugares del mundo ya se adelantaron a las celebraciones con singulares concursos de disfraces. Un joven se volvió viral recientemente por caracterizarse como Goku, el aclamado personaje del anime Dragon Ball, y lucirse con una curiosa ‘nube voladora’.

Como ya es costumbre, en varios colegios, institutos y empresas se acostumbran a realizar concursos para elegir el mejor disfraz de Halloween. Hace unos días, por ejemplo, unos compañeros de trabajo se caracterizaron de una caja de cerveza con sus respectivos destapadores y causaron furor en TikTok.

Esta vez hubo un concurso peculiar en México que no pasó desapercibido por la comunidad. Una empresa de telecomunicaciones debía elegir el mejor disfraz y la persona que se llevó todas las palmas fue el usuario Crackz R Carreto (@crackzrcarreto en la plataforma china), fanático del anime Dragon Ball.

Goku y su peculiar nube voladora

El joven apareció en el escenario, de acuerdo con el video que publicó, haciendo gala de la característica vestimenta que Goku. No obstante, lo que llamó la atención fue su ‘nube voladora’, una especie de patineta acondicionada que controlaba con un dispositivo.

Los compañeros del mexicano festejaron su ingenioso disfraz con aplausos y gritos desde sus asientos.

Mira Aquí el video viral

No ganó el concurso a mejor disfraz

El clip no tardó en hacerse viral y varios usuarios dieron por descontado que había sido el ganador. “Dime que Goku ganó”, “Si el no ganó fue una estafa ese concurso”, “Hasta ahora es lo más original que he visto de Halloween”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Sin embargo, el autor de la publicación reveló que no había logrado el primer lugar del concurso.

Síguenos en nuestras redes sociales: