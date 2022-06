Una tienda cuenta con muchos productos que son la predilección de los consumidores, pero hay otros que, simplemente, casi nadie compra. Ante esto, un usuario de TikTok de México se ha convertido en tendencia de esta red social por probar todo aquello que las personas ni siquiera miran en el establecimiento donde trabaja.

El “raro” de Oxxo

Nuestro protagonista se llama Jonathan, aunque en la plataforma china se le encuentra como @jhonnyups, quien confiesa que trabaja en Oxxo, una cadena de tiendas de conveniencias de origen mexicano, y no ha dudado en catalogarse a sí mismo como el “raro” de estos locales.

Mucho de su contenido lo dedica a contar secretos, anécdotas que le suceden en el día a día en sus labores, pero lo que le ha valido éxito es revelar los artículos que, asegura, nadie compra, por lo que decide probarlos para luego ponerles una calificación, lo cual ha dividido a su audiencia, pues unos lo aprueban, mientras otros aseguran que son desagradables.

Un experimento lleno de sin sabores

Una de las cosas que deja en claro es que no es cierto que trabajar en dicha tienda le dé derecho a comer todo lo que desee gratis, de hecho, deben registrarlo cada fin de mes. Por ello, confesó que durante su experimento gastó un promedio de 73 pesos mexicanos, razón por la cual aseguró que difícilmente haría otro video parecido.

El primer producto que Jonathan decide probar son unas gomitas dulces las cuales le parecieron ácidas con puntuación de 3; seguidamente, fue el turno de las obleas de chocolate, estas le gustaron, le puso un 10, puntuación perfecta; siguen las galletas estilo tarta de fresa, estas no le gustaron en lo absoluto, por lo que les puso un contundente cero.

Pero, esto no acaba aquí, porque el muchacho sigue probando, ahora va con unos churros de nopal cuyo olor no le agrada en lo absoluto, al probarlos esta percepción solo se incrementa, razón más que suficiente para darle un brumador cero; finalmente, era el turno de una salchicha de res, cuyo aspecto y aroma lo desanimaron por completo, optando por no comerlo.

TikTok se divierte con la experiencia

El video superar las 1.2 millones de reproducciones y cuenta con una segunda parte que está por encima de las 500 mil, contando con comentarios muy diversos: “¿por qué no probaste el palito de pepperoni? Yo soy fan, me encantan, siempre los compro, en mis viajes por carretera nunca me pueden faltar”, “yo viendo que pone puras cosas que yo compro”, “me divertí mucho con tu video. Nueva seguidora”, “los churros de nopal están deliciosos, pero están más ricos los de habanero”, “ahora serán los productos más vendidos”.

