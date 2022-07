Historias con finales épicos. Una cosplayer chilena compró una minifalda por Internet porque le gustó el diseño, color y, además, se prestaba para futuros vestuarios; sin embargo, la joven se llevó una gran sorpresa al abrir el producto y ver que no era lo que esperaba. La joven se probó la prenda para que sus seguidores puedan ver el tamaño de la misma. El video lo subió a TikTok.

MIRA TAMBIÉN | Turista descubrió que una ventana de su apartamento tenía vista hacia un restaurante

“Me compré esta falta en AliExpress”, escribió la cosplayer chilena Susukami, quien cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok, al inicio del video. Por lo que se observa en el material compartido, la joven aprovechó el descuento que venía con la prenda.

¿De cuánto era? El precio original era de 6020 pesos chilenos, pero tenía un descuento del 30% que equivalía al monto de 4209 CLP (4,55 dólares americanos). Susukami no la pensó dos veces y adquirió el producto por Internet.

“Minifalda acampanada para mujer. Falda corta con dobladillo, de cintura alta, para baile al aire libre”, se lee en la descripción del producto que, en teoría, debió llegar a su domicilio. Sin embargo, esto finalmente no ocurrió.

Sí le llegó el producto y, literal, se trataba de una “minifalda”. La joven se probó la prenda y pudo constatar que la minifalda le entraba en una sola pierna. Demasiada corta y pequeña para su tamaño. De igual manera, compartió su experiencia con sus seguidores y el video, desde el jueves 14 de julio, suma 4.2 millones de reproducciones.

¿Es seguro realizar compras por Internet?

En las compras por internet, al igual que en las compras presenciales, existen riesgos básicos, como que el artículo no sea de buena calidad o que la entrega no sea oportuna, sin embargo, el riesgo más importante al realizar compras por internet es el asociado a la forma de pago, debido a que se puede exponer información confidencial del comprador, como los números de cuenta, números de tarjeta de crédito, claves, entre otros, para ser utilizados posteriormente de manera fraudulenta en otras compras, falsificación de identidad, etc, según Protección.com

Síguenos en nuestras redes sociales: