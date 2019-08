Jóvenes del Callao y Breña ‘viajaron a los 90’ para crear canción que refleja sus vivencias urbanas

La música es una de las principales vías por la que muchos jóvenes se animan a expresas sus sentimientos e ideas; sin embargo, la falta de oportunidades los hace renunciar a sus sueños y ver cómo estos se alejan. El hip hop se presenta entonces como el género preferido para reflejar las vivencias urbanas y eso lo saben muy bien Aarón García (18) y Salma Chávez (21). Videoclip en YouTube es un éxito.

Él del Callao y ella de Breña fueron elegidos tras realizarse un casting en Instagram y acaban de producir una canción original inspirada en los 90 para demostrar que el talento peruano es de exportación. La oportunidad llegó gracias a la iniciativa Young Creators de Future Visions, boutique de streetwear, que se trazó la meta de encontrar nuevas figuras musicales.

La producción del tema musical de hip hop con matices de Trap recayó en Roberto Artigas, cofundador de AKWD Music y Jay Lee, productor del mismo sello discográfico. El videoclip, que ya tiene más de 46 mil reproducciones en YouTube, fue dirigido por Tadeo Carmona y producido por AKWD Music.

“El amor por la música urbana viene por parte de mi padre, con quien de niño escuché mucho rap norteamericano. A lo largo de los años, muchas veces estuve a punto de abandonar la música, pensando que esto no era para mí, pero la fe y la perseverancia me impulsaron a no rendirme. A pesar de las adversidades, hoy siento que puedo decir que los sueños no son tan inalcanzables, estoy feliz de ser parte de esta iniciativa”, contó Aarón García.

Por su parte, Salma Chávez dejó en claro que la música ha sido más que un hobby para ella y que es la pasión de su vida. “Preguntarme desde cuándo me gusta la música es como preguntarme cuándo comencé a respirar. Estudié unos años actuación, pero siempre me apasionó más cantar, por eso decidí que mis días estén llenos de música. Así que empecé de cero, tomando clases, subiendo a los buses a cantar, haciendo castings; ahora siento que gracias a mi pasión y esfuerzo mi sueño se está realizando”, agregó.

La creación del tema también contó con el apoyo de adidas Originals con sus zapatillas Ozweego, marca que se unió a la iniciativa para “aportar al crecimiento de nuevos talentos sin importar su experiencia e incentivar el lado más creativo de una generación que está en constante evolución y crecimiento”, indicó Omero Orlandini, jefe de categoría adidas Originals Perú.