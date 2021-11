Cada vez es más común ver en las redes sociales las reseñas de los comensales tras visitar un bar o restaurante, sobre todo si uno busca referencias respecto a la calidad del servicio o de los platillos que ofrece; sin embargo, una mujer abrió el debate en Twitter al mostrar lo que le costó un desayuno en uno de los locales ubicados en el centro de Madrid, España.

El pasado 19 de octubre, Paz Álvarez utilizó su cuenta @Pazalvarezcalvo para expresar su molestia, a modo de denuncia, por el precio desmesurado que le cobraron por un trozo de pan que en principio nunca pidió y, además, para explicar con la cuenta en mano tanto el trato recibido como los argumentos que le dieron por el indeseado acompañamiento.

“Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar”, se quejó la tuitera en una publicación que desató una retahíla de comentarios.

Si bien varios se animaron a participar en el debate sobre si el cobro del pan debía ser obligatorio o permanecer como una cortesía, no era lo único que se advertía en las reacciones al ‘tuit’ de @Pazalvarezcalvo ya que muchos aprovecharon la ocasión para contar sus experiencias similares con las cuentas de una cafetería o un restaurante.

La queja viral en Twitter

La desopilante reacción del local

Lo cierto es que, tal y como detalla el portal cadena100.es, el usuario @Comiditasricas1 decidió hacer llegar por mensaje directo la polémica cuenta mostrada en Twitter a uno de los propietarios del mencionado establecimiento y la respuesta que recibió de su parte fue tal que lo único que hizo fue encender aún más los ánimos de los internautas.

“FIJATE: Le he hecho llegar tu ‘protesta’ adjuntando el ticket proforma a Paco Quirós, uno de los propietarios por un privado en IG, y me contesta que LE DA IGUAL el tema, vamos que se la pela la reputación de su negocio en redes sociales. Flipante”, se lee en la publicación de Twitter que, a la fecha, acumula más de 4,400 ‘Me Gusta’, casi 2.000 ‘retuits’ y cientos de comentarios.

La respuesta de uno de los propietarios del establecimiento

Qué es el pincho de tortilla

Pincho es el nombre que se le da España a los pasapalos -bocado ligero que se sirve como acompañamiento de una bebida fría- que, por lo general, consisten en un trozo de pan con algo encima. Existe una gran de variedad de opciones para hacer pinchos y el más famoso es el de tortilla de patatas, que suelen ofrecerse en los establecimientos de comida.