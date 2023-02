La visita de Ibai Llanos a México por los premios ESLAND 2023, en donde se coronó como el mejor ‘streamer’ hispano, dejó varios momentos destacables que sacudieron las redes sociales. Más allá de que no le disgustaría mudarse a territorio azteca, el español no se ‘libró’ de probar los dulces típicos.

Durante su estadía en Ciudad de México, según Ibai, la administración de su hospedaje lo recibió con un paquete de diversos productos mexicanos, incluido una botella de tequila. Por eso mismo, decidió compartir su experiencia a través de una transmisión.

Todo marchaba con normalidad hasta que se le ocurrió probar el dulce de tamarindo. Antes de comerlo, el nacido en Bilbao le ofreció a sus acompañantes. “Hostia como pica, cabr...”, señalaron los amigos de Llanos.

Mira aquí la reacción viral de Ibai

Segundos después, llegó el turno de Ibai, quien le pareció bastante picante: “¿Tanto pica esto? No, yo no puedo probarlo... que yo no puedo”. Tras darle una mordida completa al tamarindo, el creador de contenido se mostró desconcertado.

El insólito hecho quedó grabado en Twitch, YouTube y TikTok. “El tamarindo no es lo mío”, escribió el Llanos en la descripción del video que rápidamente se convirtió viral y desató una avalancha de comentarios.

Así reaccionaron las redes

En ese sentido, los seguidores mexicanos de Ibai tomaron con humor la peculiar reacción y expresaron su sorpresa, porque el tamarindo simplemente no es picante. “Realmente no pica, puede que en México le echan un poco, pero el tamarindo como tal es ácido, no picante”, señaló un usuario. “Que extraño, a casi ningún extranjero les late el sabor del tamarindo”, indicó otro.

