Esta semana, un video en donde una mujer abraza a dos leones sorprendió a millones de usuarios de Twitter. Se dijo, en un primer momento, que se trataba de un emotivo reencuentro después de siete años, pero la verdad es completamente distinta.

La cuenta @Naturalezaymas_ replicó en Twitter el video publicado por Tansu Yegen, bajo la siguiente descripción: “En Suiza, una mujer crio un par de leones. Las autoridades los confiscaron para un zoológico. 7 años después la mujer fue a visitarlos…”.

En Suiza una mujer crió un par de leones. Las autoridades los confiscaron para un zoológico. 7 años después la mujer fue a visitarlos…



De acuerdo con Clarín, el video llegó a superar los tres millones de reproducciones y obtuvo más de 134 mil ‘me gusta.

El clip original fue publicado en el 2017 por diversas cuentas, en las que daban a conocer ese reencuentro tras siete años. Sin embargo, la verdadera historia es distinta, tal como advirtieron algunos usuarios.

Fue la cuidadora de estos leones cuando eran pequeños antes de entrar al zoo. Se encuentran tras 7 años y sucede esto. #AmorNobleAmorLargo pic.twitter.com/vGp4m2SltK — AnxoPerez.com (@anxo) August 25, 2017

Leones fueron criados desde pequeños

El hecho no tuvo lugar en Suiza, sino en Eslovaquia, en una “estación de rescate” de animales ubicada en la región de Trnava, “No me importa que se comparta el video, pero sí que la gente invente historias alrededor y no me den crédito”, explicaron desde la cuenta oficial del Malkia Park (@malkiaq) en Instagram

Además, la mujer que aparece en el video no estuvo separada de los leones durante siete años, sino que los crio desde pequeños y nunca se apartó de ellos.

“Malkia (así se llama también una de las leonas) fue mi primer animal rescatado. Michaela, la chica que aparece en el video, me ayudó desde el principio. Es por eso que los conoce y la conocen a ella. Sólo tres personas son tan cercanas a los leones. Estos abrazos no ocurren todos los días, sólo cuando están de buen humor”, señalaron desde el refugio.

La cuenta agregó: “Nunca los forzamos a hacer nada. ¡Y Malkia es la mejor abrazadora (sic) desde que era una cachorra!”.

En aquel momento, los felinos tenían 3 y 4 años (hoy deben tener entre 8 y 9) y fueron rescatados de un circo.

