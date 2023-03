LeBron James se encuentra en casa recuperándose de una lesión en el pie que le impide vestir la camiseta de Los Angeles Lakers; sin embargo, ello no le impide mantenerse activo en sus redes sociales, donde causó controversia tras compartir un extraño video captado en su patio.

En un clip difundido en la cuenta de Instagram @kingjames, el exitoso jugador de baloncesto estadounidense escribió: “¡Maldita sea! ¡Ni siquiera puedo rehabilitarme adecuadamente sin los paparazzi en mi parrilla! ¡Relájate, hombre! ¡Solo estoy tratando de hacerlo bien para poder volver a salir con mis muchachos! ¡Puedo decir que no he hecho nada más que levantar pesas enormes mientras estaba fuera ya que todavía no puedo entrar a la cancha! A su debido tiempo. ¡Nos vemos pronto!”.

Más allá de la broma de James, las imágenes generaron asombro entre los internautas debido a que nadie pudo identificar al animal que se logra ver.

WTF IS THIS IN LEBRON’S BACK YARD pic.twitter.com/3SY5cmqX56 — Barstool Sports (@barstoolsports) March 12, 2023

Algunas personas sugirieron que, de hecho, el deportista había descubierto una especie completamente nueva, mientras que otros lo compararon con un Pokémon.

Según la cadena WKBN, el espécimen podría ser una cabra montes bastante musculosa y de gran tamaño; no obstante, la mayoría aprovechó la escena para compartir toda clase de teorías.

Un ex deportista acusó a LeBron James de dopaje

Chael Sonnen, ex competidor de la UFC, acusó a LeBron James de usar EPO en una aparición en el podcast Flagrant y hasta asegura que tienen el mismo proveedor.

Según el medio Mundo Deportivo, la EPO, usada originalmente para tratar la insuficiencia renal, es una sustancia que aumenta el número de glóbulos rojos en sangre, lo que resulta en una mayor disponibilidad de oxígeno.

“Otros jugadores de baloncesto que escuchen lo que LeBron hace dirán que no importa. Si tú sabías lo que hacen estos mejoradores de rendimiento, sabrías que importa. La EPO importa, es la razón por la que LeBron la toma. La EPO incrementa tus glóbulos rojos, lo que te da más resistencia para jugar todo el partido”, aseguró Sonnen.

De momento, ‘The King’ no ha respondido a las acusaciones.