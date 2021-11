Una influencer mexicana organizó el sorteo de una camioneta, pero grande fue la sorpresa de los participantes al descubrir que la ganadora había sido su mamá. Tras el hecho, Lore Garza utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido y para demostrar que no hubo fraude, tal como denunciaron algunos internautas.

Todo empezó cuando, semanas atrás, la joven con más de 140 mil seguidores en Instagram anunció la rifa de un moderno auto. Para dar “fe y legalidad” al proceso, dijo que el ganador sería sorteado conforme el número de la Lotería Nacional.

El esperado día de la rifa, hizo un video en vivo para anunciar al nuevo dueño del vehículo. En el clip se puede ver el momento en que dictan el número ganador, pero lo que nadie esperaba era que la ganadora fuera la mámá de la influencer, que se encontraba a unos metros y saltó de la emoción al revisar el número de su ticket. Como era de esperarse, los participantes se quejaron por lo sucedido y denunciaron que hubo fraude durante el proceso.

Lore Garza se pronunció tras el sorteo que dio como ganadora a su mamá

Ante ello, Lore explicó que organizar esta rifa fue un trabajo complicado, en el que estuvieron involucradas varias personas. Además, dijo que el sorteo se hizo por medio de la Lotería Nacional “con un objetivo muy importante: al ser una rifa macro, de un premio muy grande”; sin embargo, después de esto, comentó que obviamente este organismo no depende de ella y que si supiera quién iba a ganar hubiera participado en otras rifas grandes.

“Es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar”, declaró la influencer. Por último, agregó que ni siquiera hubiera puesto el nombre de su madre si hubiera la posibilidad de cometer fraude: “Si la intención hubiera sido hacer un fraude o haber hecho algo turbio, jamás, y esto creo es cuestión de lógica, hubiera puesto de nombre de mi mamá ni me hubiera expuesto a esta situación”.

