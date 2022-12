No hay que ser un erudito en la materia ni tampoco aparentar ser la persona que resta importancia al uso de las redes sociales — solo para caer bien ante la sociedad— para darse cuenta que TikTok se ha convertido en la plataforma por excelencia. Muchas de las canciones o bailes se hicieron tendencia por diversos motivos, y en esta nota repasaremos algunos de los que, estamos seguros, coreaste o moviste el esqueleto.

No es necesario tener palomitas de maíz a la mano porque no explicaremos el final explicado de alguna serie o película, o qué mensaje dejó el cantante en sus letras. No, claro que no. Hablaremos de los trends que se hicieron viral en TikTok y posiblemente los bailaste o coreaste.

Los trends que se hicieron viral en TikTok

Merlina

“Merlina” o “Wednesday”, como es llamado en algunos países, no solo destacó por el excelente papel protagonizado por la joven actriz Jenna Ortega por la trama de la serie, sino también por su icónico baile.

Diversas celebridades, entre ellas Lady Gaga, no pudieron resistirse al trend del momento y lo subieron a sus respectivas redes sociales.

“Mi bebito fiu fiu”

Otra canción que se hizo tendencia a lo largo del 2022 fue “Mi bebito fiu fiu” del compositor Tito Music. Como se sabe, se trata de una adaptación de la canción “Stan” que hizo famoso Eminen.

Posiblemente muchos ya no lo recordaban, pero volvió a estar en lo más top luego del cambio de letra y al estar vinculado a una supuesta infidelidad del expresidente de la República del Perú, Martín Vizcarra.

“Me porto bonito”

Sin duda alguna, la fama de Bad Bunny sigue creciendo como la espuma y uno de los temas que se hizo trend en TikTok fue el “Me porto bonito”, con colaboración de Chencho Corleone.

La pegajosa y original letra se prestó para diversas situaciones y esto se ve reflejado en la cantidad de videos que se crearon a partir de ello.

“Cumbia buena”

A lo largo del 2022, pocos pudieron resistirse a la “Cumbia buena” del Grupo La Cumbia de Darwin Perea. El éxito fue rotundo que llegó hasta la cantante Madonna, quien sumó al trend e inmortalizó el momento el video.

Tras ello, diversas celebridades como Will Smith, influencers de TikTok y, por supuesto, no famosos, no pararon de mover las caderas al ritmo de “Cumbia buena” usando un filtro especial.

Ron Cola

Raw Alejandro tampoco es indiferente en esta sección. “Ron Cola” fue un éxito mundial que celebridades, influencers y no famosos no pararon de subir videos al ritmo de la pegajosa canción.

Rosalia, Domelipa y Mar Lucas, solo por citar a algunos famosos, se sumaron al trend que en un momento se hizo muy popular en TikTok. Y tú, ¿llegaste a bailarlo?

Lucas Paquetá

¿Quién dice que un futbolista no marca la pauta en TikTok ? El que diga que no, está muy equivocado. Lucas Paquetá, seleccionado de Brasil, se volvió tendencia por su peculiar forma de bailar luego de cada gol.

Sus singulares pasos llegaron hasta TikTok y usuarios no tardaron mucho en sumarse al trend de “Danza Kuduro” de Don Omar con el objetivo de imitarlo en sus celebraciones.

