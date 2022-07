Cada vez sorprende el éxito que está alcanzando en el mundo ‘Mi bebito fiu fiu’, la parodia creada por Tito Silva Music. Esta vez, el grupo japonés de J-Pop Maboroshi reaccionó al tema y el video se volvió viral en TikTok.

Son varias las celebridades que se han unido al trend de ‘Mi bebito fiu fiu’ en TikTok, entre ellos Bad Bunny, Ibai Llanos, Ericka Buenfil, entre otros. El grupo japonés de J-Pop Maboroshi no quiso quedarse atrás y reaccionó al tema este último jueves.

En las imágenes publicadas en su cuenta de TikTok se muestra a tres de los integrantes de la boy band japonesa reaccionando al tema musical y gesticulando.

El video se hizo viral entre los fanáticos y ya superó las 13 mil vistas en menos de un día. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “Solo por ellos me aguanto la canción”, “Si a ellos les gusta me veo en obligación que a mí también me guste”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron.

Muy queridos en Latinoamérica

El grupo de J-Pop es muy querido por el público adolescente de Latinoamérica y una muestra de ello la dio en marzo de este año. Maboroshi realizó un cover en japonés de la canción ‘La Chona’, que pertenece a los ‘Tucanes de Tijuana’ de México.

En un segundo video, según precisó Cultura Colectiva, el grupo se animó a cantar la misma canción, pero en español, para el deleite de los mexicanos.

¿Quiénes son los integrantes de Maboroshi?

De acuerdo con el sitio Jpop, Maboroshi está compuesto por cinco integrantes que pertenecieron a los grupos Tigh-Z y THRILL.

Inoue Sho

TatsuyA

SHU

TIRO

Takada Ryoji

