En ocasiones, las madres desechan artículos de sus hijos que no consideran útiles o los reutilizan para diversas tareas. Eso fue lo que ocurrió con una señora mexicana, quien fabricó una piñata con las separatas de repaso de su hija. El video se hizo viral y provocó hilarantes reacciones de los usuarios.

Las anécdotas entre madres e hijas son habituales y una de ellas se produjo en México, a poco de celebrarse el Día de la Madre. Desde la semana pasada, la usuaria Mari Silva se encontraba estudiando las separatas de resumen que le entregó su profesor de preparatoria para un examen. Sin embargo, descuidó las hojas por un momento y no dio con ellas por ninguno de los espacios de su casa.

No fue hasta unos minutos después que descubrió que su madre había utilizado las hojas para fabricar una piñata. La estudiante no quiso que la anécdota pase desapercibida y la compartió en su cuenta de TikTok @marisilva_85_.

“Cómo le explicó a mi mamá que las hojas que está usando para la piñata son mis hojas para el examen de la prepa’”, escribió Mari Silva en la descripción del clip.

Mira aquí el video viral

La reacción de los usuarios

En el video que la joven publicó se observa la piñata en proceso de fabricación y se distinguen las separatas. La publicación se hizo viral y superó el millón de visualizaciones.

Varios usuarios compartieron experiencias similares. “Mi mamá hizo lo mismo, pero era hojas de libreta y esa libreta la tenía que entregar el día siguiente, y pues no me creyeron”, “Yo antes tenía una figura de una geisha de porcelana y mi mamá la tiró por que según estaba sucia y también porque no le gustaba”, “Lo peor es que todavía se va a enojar contigo porque lo dejaste (las hojas) por ahí botado”, fueron algunos de los comentarios.