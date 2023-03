Las jornadas laborales en restaurantes suelen incluir docenas de anécdotas y mucha ‘popina’ a los buenos meseros, sin embargo, un caso en especial tuvo notoriedad. Un ‘post’ mostró la tajante de respuesta de un comensal hacia una una joven que lo atendió al negarse a darle su número de teléfono: ¿Cómo respondió el hombre? Esta historia ya es viral en algunas plataformas de Internet por su final.

El caso fue compartido por la misma mesera y usuaria Tania Olivas. Ella causó alboroto en Facebook al compartir que tuvo una extraña plática con un usuario del restaurante donde trabaja. La interacción se volvió tensa al querer que le compartiera su número de celular para una ‘cita’ futura.

La usuaria ya tendría un novio y puntualizó ese detalle el hombre, a lo que este no reaccionó inicialmente. Sin embargo, contó que su mensaje de furia lo había dejado en el ‘ticket’ de pago: “Que su novio le deje propina”.

El mensaje que el extraño dejó y que sería un ejemplo de acoso para miles de internautas (Foto: Tania Olivas/ Facebook)

No le dejó su número de teléfono y reaccionó mal

La historia de Tania no quedó allí, a raíz de la indignación que vivió desde su puesto de mesera. Es por eso que se armó de valor y compartió su parecer de lo vivido: Ella se habría topado con un cliente acosador.

“Hoy me tocó atender a un cliente hostigoso y acosador, que me pidió mi número insistentemente y le dije ‘no, amigo, tengo novio’. Se enojó y me escribió esto. Ahora resulta que tengo que pasar mi número para ganarme la propina”, fue la publicación personal que llegó al interés de los medios locales en México.

Después del incidente y de hacer conocer su mala experiencia, miles de comentarios en Facebook entraron en escena y expresaron su apoyo a Tania: “Ahí se nota que el chico es un ardido, no supo aceptar un no como respuesta”, “Hoy en día la sociedad está podrida”, “Es un caso que hay que reportar en seguida, a mi parecer”, son algunas líneas que se logran leer.