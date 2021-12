El proceso de vacunación contra la Covid-19 se inició desde hace unos meses en el mundo, pero existe un grupo de personas que aún le tiene fobia a las agujas. Es el caso de un joven mexicano que no pudo ocultar su miedo y suplicó un enfermero que lo espere. La respuesta del trabajador de salud lo tranquilizó. Todo fue registrado en un video y se hizo viral en TikTok.

El clip fue subido por un usuario en TikTok y rápidamente hizo viral. De acuerdo con las imágenes, el joven aparece visiblemente nervioso cuando el enfermero limpia uno de sus hombros descubierto para colocarle la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

“Tengo mucho miedo. Péreme, péreme”, le dice el joven al trabajador de salud.

El enfermero demostró su profesionalismo y trató de tranquilizar al joven, que se encontraba sentado junto con otros de sus contemporáneos.

“No te preocupes, mi nombre es Miguel y te voy a aplicar tu primera dosis de vacuna. Voltea para aquél lado, no te preocupes”, respondió el enfermero.

En fermero Miguel se vuelve viral

El video fue publicado hace cuatro días y superó los 5 millones de visitas. Los comentarios no se hicieron esperar y más de un usuario se sintió identificado.

“Tenía miedo, pero dijiste ‘Mi nombre es Miguel’ y supe que todo estaría bien”, escribió un usuario. “Si le digo el nombre se le quita el miedo”, comentó otro.

El mismo protagonista del video fue consultado sobre su experiencia con la primera dosis y, pese a su nerviosismo, reconoció que no sintió dolor. “No me dio efecto, solo me dolió el brazo un poco y el piquete no duele nada de verdad”.