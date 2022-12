Una mujer de México utilizó sus redes sociales para exponer al padre de su hijo por dejar de cumplir con la manutención del menor. Fue a través de Facebook que el caso se dio a conocer y no tardó en volverse viral.

Según se puede ver en la denuncia realizada por la usuaria Andrea Hernández, el sujeto no tenía los 500 pesos (25 dólares) que debe entregar de forma semanal.

La madre señaló que, aunque el hombre asegura no tener dinero, “sí tiene lo suficiente para traer celular nuevo o andar de fiesta”.

“Ay no amigos, usen condón por fa, porque hay gente que se le hace mucho 500 pesos de manutención por semana, pero sí tiene para traer celular nuevo y andar de fiesta, no lo etiqueto porque me bloqueó”, escribió la mujer.

En las capturas publicadas por Andrea, se lee que el padre pide que lo esperen varios días hasta que le paguen: “Los 500 del niño”, escribió la madre. “No me han pagado, hasta el martes me cae la tarjeta”, dijo el padre del niño.

Ante la respuesta, la mujer pidió que pida dinero prestado pues su hijo no comerá hasta esa fecha: “Pos espérame, nunca te quedo mal”, respondió.

Finalmente, la mujer cerró diciendo que ellos no son Coppel (empresa que otorga créditos con pocos requisitos) para esperarlo. “¿Y eso qué Alexis? No es Coppel aquí”, concluyó en la conversación.

Captura de pantalla publicada por la madre

Foto: Andrea Hernández / Facebook

El caso de Andrea se viralizó con una gran cantidad de ‘me gusta’ y comentarios. Aunque la mayoría exigió que el padre cumpla con sus responsabilidades, algunos arremetieron contra la mujer por su decisión de exhibir al sujeto.

“Más mal se ven a las que tuvieron un hijo con alguien así”; ”Y si mejor todos de un peso le damos al pobre Iván, ya me dio pendiente si ya comió”; “Metan demanda y ya se olvidan de esas cosas”, escribieron algunas personas.

“Disculpe, pero la de la elección fue usted”; “Se atrasa unos días y ya lo quemas, mija tú lo que quieres es atención y la pides a gritos”; “¿Tienes iPhone y le andas mendigando $500 a un tipo? ¿Y donde quedo la coherencia?”, comentaron quienes intentaron defender al padre.