Tener un cuerpo bien esculpido es el sueño de muchas personas, incluso si eso significa sacrificar otras cosas, como una casa. Y así fue lo que pensó en su momento Scarlet Black, una mujer de Reino Unido de 27 años, que decidió someterse a 13 cirugías plásticas para conseguir una figura esbelta, así deba dejar de lado el depósito de su nuevo hogar.

Según explicó la mujer a Caters News, ella necesitaba 36.000 dólares para realizarle la operación quirúrgica, estos fueron los fondos que había ahorrado durante toda su vida para comprar una casa; sin embargo, cuando vio la oportunidad de cambiar su imagen, decidió hacerlo.

Para Scarlet este sacrificio era necesario y aseguró que es mejor que tener un hogar propio. “Puede que no consiga la casa de mis sueños, pero al menos puedo vivir en el cuerpo de mis sueños. Vives en tu cuerpo más que en tu propia casa, así que para mí, es solo uno mismo, invertir”, explicó.

Fue en 2021 que la mujer decidió modificar su apariencia, ya que pesaba alrededor de 159 kilogramos, cantidad que había ganado debido a consumir continuamente grandes cantidades de comida chatarra durante la pandemia.

“Comía porciones hechas para familias. Para comer, comía una pizza grande, pan de ajo, pollo frito y gajos, que se regaban con 1,5 litro de cola y un gran pudín de galletas”, confesó la mujer. Cuando ella se dio cuenta de que salud se estaba deteriorando, ella decidió finalmente tomar medidas más duras para salvar su vida.

Scarlet optó por realizarse la costosa operación en febrero de 2021 y se le extirpó vía laparoscópica una parte del estómago para limitar la ingesta de alimentos. Según comentó, esta cirugía puede tener un precio que oscila entre los 7.500 y más de 30.000 dólares, dependiendo de la zona y cobertura del seguro.

Debido a ello, Black tuvo que usar los fondos de su casa. Pese al costo elevado de la operación, los resultados fueron más que placenteros, ya que a los nueve meses perdió 46 kilogramos, luego se sometió a otras cirugías para modelar su cuerpo y lograr la figura deseada.

“Lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos para verme en el espejo ahora y sonreírle a mi reflejo”, aseguró Black, quien piensa en ahorrar nuevamente para comprar una casa. “Al final del día, el dinero vuelve, pero me ha ayudado mental y físicamente. Todas estas cirugías, y no me arrepiento”.

