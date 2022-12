La familia de Lionel Messi continúa dando de qué hablar en las redes sociales tras viajar al Mundial Qatar 2022 para alentar de cerca a la Scaloneta. En esta oportunidad, los hijos del líder de la selección de Argentina tuvieron una entrañable ‘pelea’ en las gradas del estadio y rápidamente se viralizó.

Todo comenzó cuando Martina Rodríguez junto a su hermana y su padre acudieron al Stadium 974 para acompañar a la escuadra ‘albiceleste’. Antes del inicio del encuentro contra Polonia, los tres hinchas argentinos recibieron la noticia de que sus ubicaciones habían sido modificadas.

“Estábamos esperando que empezara y escuchamos a un chico decir que atrás nuestro estaba el palco de la familia de Lionel Messi. Nos dimos vuelta, y sí. ¡No lo podíamos creer!”, contó Martina, quien se dedica al negocio de comercializar calcomanías, stickers, cuadernos, imanes y agendas.

Sin pensarlo dos veces, la comerciante, criada en Lanús, se acercó al palco donde estaban Thiago y Mateo Messi para regalarles varios stickers. “El guardia no me dejó dárselos a los nenes. Entonces le grité a un hombre que estaba con ellos y me dijo que no, pero le insistí y terminó aceptándolos. Los chicos miraban todo lo que pasaba”, mencionó a Todo Noticias.

Pelea entre hermanos

Minutos después, ocurrió algo totalmente insólito. Una vez que recibieron los obsequios, los pequeños discutieron en la puerta del palco: Mateo empujó a su hermano mayor, que decidió agarrarlo de la camiseta para que no se marche.

“Mateo le ganó de mano y se los llevó. No se los quiso dar a Thiago y se pelearon por eso. Los dos se fueron corriendo al palco. No queríamos molestarlos pidiéndoles fotos, así que los filmamos desde lejos”, relató Rodríguez. La hermana de Martina grabó el curioso momento y la propia empresaria publicó el clip en la cuenta de TikTok de su compañía.

