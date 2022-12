“Si no lo sientes, no lo entiendes”. Una frase que aplica para varias situaciones y esta no fue la excepción. Un tiktoker uruguayo se infiltró en la barra argentina para saber cómo los hinchas viven los partidos en el Mundial Qatar 2022. El creador de contenido quedó fascinado por la pasión que transmiten y, además, tuvo el placer de conocer al que dirige todo.

Su nombre es Javo Machado (@javomachado) y es un influencer uruguayo que se encuentra en Qatar subiendo contenido sobre el Mundial. El joven acompañó a su selección durante la fase de grupos, pero la ‘Celeste’ quedó fuera de forma tempranera.

Pese a que el combinado ‘charrúa’ ya no sigue en carrera, el tiktoker se quedará hasta el final del torneo y hace poco vivió una experiencia única al infiltrarse en la barra de Argentina en el duelo ante Croacia por las semifinales.

¿Fue de incógnito o estuvo sentado en una esquina? Para nada. El joven llevó puesto la camiseta de su selección y se ubicó en el medio de la afición “albiceleste” para saber cómo viven los argentinos.

Según se logra observar en el material audiovisual, la hinchada argentina alentó previo, durante y después del encuentro. Lo que más le llamó la atención fue la actitud del jefe de barra, conocido como ‘Cachito’, quien dirige todo.

El sujeto siempre está de espaldas a la cancha y su prioridad es que todos los hinchas alienten los 90 minutos y más. ¿Miró el penal de Lionel Messi? no. También se perdió el doblete de Julián Álvarez.

El jefe de barra

Tras el final del encuentro, Javo se acercó al jefe de barra para sacarle algunas declaraciones. El popular ‘Cachito’, quien actualmente radica en Estados Unidos, accedió con mucho gusto a la entrevista.

“La verdad que no lo miró. No sé ni siquiera quiénes hicieron los goles. Desde chiquito que estoy en la tribuna y soy feliz así”, sentenció.

