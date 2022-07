Nahiara Wilhalm es una joven de Banfield, Argentina, que necesitaba trabajo con urgencia. Gracias a una publicación realizada en Facebook, y su ingenio, logró que muchas personas solicitaran sus servicios como niñera. ¿Cómo lo hizo?

La chica, de 18 años, estudia para ser extraccionista y auxiliar de laboratorio en una institución privada, informó el medio Clarín. Por ello, necesitaba generar dinero. “Necesitaba trabajar porque se me acercaba el primer parcial y eso se tiene que abonar”, declaró.

Pese a que intentó conseguir empleo en varias oportunidades, no había podido lograrlo hasta ahora. “Ya había hecho de todo, tiré currículums y hacía changuitas. También comenté en Facebook que, si alguien tenía un negocio y necesitaba ayuda, yo tenía experiencia. Pero no tuve suerte”, explicó.

Sin embargo, todo cambió cuando decidió utilizar el ingenio para llamar la atención de las redes sociales. “Pensé que tenía que ir por el lado gracioso, y capaz así tenía suerte”, recordó.

El pasado 6 de julio, hizo un anuncio en Facebook en el que compartía sus servicios como niñera. Rápidamente, la publicación se llenó de miles de reacciones y comentarios. Además, una gran cantidad de personas se puso en contacto con ella para ofrecerle trabajo.

Post de Facebook de niñera que se volvió viral

Foto: Nahiara S. Wilhalm / Facebook

“¿Tu mamá no te quiere cuidar más la bendi? ¿El papá no quiere llevarlo porque dice que te vas con un macho? ¿Quieren irse de joda y no tienen quien lo cuide?”, escribió la joven. “Me presento, soy Nahiara y me ofrezco como niñera en mi domicilio o al de la familia. Wifi y Netflix incluidos”.

El post se volvió viral y, hasta ahora, sigue recibiendo mensajes. “Sigo recibiendo llamadas y mensajes, pero lamentablemente los tengo que rechazar y pedir disculpas ya que estoy comprometida con la familia con la que trabajo”, señaló.

Por otra parte, la chica compartió detalles sobre las opiniones divididas que generó su publicación. “Mucha gente me dijo que tenía un vocabulario no apropiado, y otros me apoyaron y desearon éxitos”, revela la niñera, y asegura que muchas personas la criticaron sin conocer su historia y “lo que pasó para poder estudiar”.

