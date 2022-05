Su nombre real es Esther Aular, pero es conocida en redes sociales como Nekita. Ella es una de las maquilladoras más impresionantes de América Latina, pues demuestra un trabajo impresionante al conseguir transformarse por completa en cualquier personaje solo con maquillaje.

Ella es originaria de Venezuela, pero reside en Bogotá, Colombia. Con solo 29 años ya acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y TikTok, donde muestra a diario su arte y el antes y después de sus alucinantes diseños que se convierten en viral.

Así es el trabajo de Nekita

La maquilladora influencer usa su propio rostro y cuerpo para convertirse en algún persona icónico de la actualidad. Una de sus últimas apariciones fue al meterse en la piel de Doctor Stranger y la Bruja Escarlata al mismo tiempo, pocos después del estreno de la película de Marvel.

Nekita no solo usa pinturas, sino también silicona, pelucas, prótesis o cualquier complemento que la ayude a elaborar su diseño. Claro ejemplo de ello es que en su recreación de la muñeca Barbie, la maquilladora no dudó en incluir la caja.

Durante una entrevista al Daily Mail, Esther Aular confesó su trabajo es igual de largo como una jornada laboral cualquiera. “Mi tipo de maquillaje es surrealismo y tardo entre cuatro a seis horas en hacer la mayoría de los looks, pero a veces puedo tardar entre ocho y doce”, indicó.

“Mi arte, mis emociones, es lo que vivo y amo, así que me resulta fácil tener ideas. Simplemente cojo mi cara, me maquillo y me convierto en quien realmente soy”, contó sobre el proceso de creación de los personajes.