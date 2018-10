The Legend of Zelda le sigue los pasos a Castlevania y tendría su propia serie en Netflix

Una de las sagas más emblemáticas de Nintendo estaría a punto de hacer su debut en Netflix de la mano del productor ejecutivo Adi Shankar, conocido por su trabajo en la serie animada de Castlevania, basada en el exitoso videojuego de Konami.

A través de su cuenta de Instagram, Shankar dijo que estaba “trabajando con una icónica compañía japonesa de videojuegos para adaptar uno de sus títulos más icónicos en una serie”, desatando numerosas reacciones de parte de sus seguidores.

Si bien indicó que el 16 de noviembre hará el anuncio oficial del proyecto, de acuerdo a información conseguida por el portal The Wrap esta producción estaría basada en el videojuego The Legend of Zelda.

Los rumores de una serie de The Legend of Zelda empezaron a sonar en el 2015 cuando Netflix al parecer trabajaba en una adaptación live-action de la misma según fuentes del The Wall Street Journal. Sin embargo, poco se ha sabido de ello desde entonces.

Ahora, con este cambio de mentalidad por parte de Nintendo, Adi Shankar sería el indicado para dar vida a The Legend of Zelda fuera del mundo de los videojuegos, ya que su trabajo con Castlevania habla por sí solo.

The Legend of Zelda, que sigue las aventuras del guerrero Link para salvar a la princesa Zelda del malvado Ganon, ha sido uno de los estandartes de las consolas de Nintendo desde el lanzamiento de la saga en 1986 para la NES (Nintendo Entertainment System).