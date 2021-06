Un influencer inglés se sometió a 18 cirugías para parecerse a uno de los integrantes de BTS. Oli London, de 31 años, se define como “no binario” y no dudó en invertir 150 mil dólares durante ocho años para asemejarse a Park Jimin, cantante del famoso grupo de K-Pop coreano.

“Me identifico con la comunidad coreana. Quizás ahora me acepten más porque tengo un aspecto más parecido. Tal vez la gente piense que soy de verdad coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea”, dijo el joven en un video publicado mediante su cuenta de Twitter.

En otro clip se muestra contento por el parecido que tiene con Jimin, su ídolo. “Estoy seguro de que estará orgulloso de que ahora me parezca a él. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy feliz con mi nuevo aspecto y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón”, agregó.

Hasta el momento, Oli se hizo reducción de pómulos, cinco rinoplastías, contorno de la mandíbula, contorno de la barbilla, una reducción de pecho masculino y una liposucción. En sus redes sociales, no solo se muestra como un fan del artista, sino que imita también su forma de vestir, de comportarse y el color de su cabello.

Por todo lo anterior, el influencer se describió como una persona ‘transracial’, un término que ha generado polémica entre sus seguidores ya que muchos señalaron que hay racismo en sus declaraciones.

“Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado”, explica Oli London, quien ha aparecido en noticieros y protagonizado portadas durante los últimos días. “Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no ... se refiera a mí como británico, porque me identifico como coreano”.

