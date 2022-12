Son muchas las personas que tienen preferencia por algún producto en especial, pero a veces te puede jugar una mala pasada si lo haces más que evidente. Eso fue lo que ocurrió con un comensal de Singapur al ordenar que añadan una conocida bebida instantánea a su pedido. El restaurante le jugó una broma y las imágenes se volvieron virales.

El pasado 27 de diciembre, un comensal ordenó en un restaurante ubicado en Bukit Indah, Johor Bahru, arroz con pollo asado al estilo singapurense, aunque de un modo bastante singular. En una nota se autoproclamó apasionado por una conocida bebida instantánea en polvo y solicitó que sea incluido en su pedido en “grandes cantidades”.

Este fue el pedido del comensal en malayo, el idioma de Singapur. (Foto: Facebook/慷美峰-炭火烧腊鸡饭小厨).

“Mi familia no se comunicó conmigo el día de Navidad y me siento muy triste. Soy un gran admirador de las grandes cantidades de Milo en polvo, ¿podría agregar más Milo en polvo para mí? Agrega polvo hasta que el mundo sea destruido; añádelo al punto en que te cuestionas a ti mismo, añádelo al punto en que ambos empecemos a dudar de nuestra cordura, pero por favor no añadas demasiado al punto en que tu jefe te despide; gracias”, fue el mensaje que escribió el comensal, cuya identidad se desconoce.

La broma del restaurante al comensal

El restaurante, de acuerdo con The Independent, tomó el pedido al pie de la letra y preparó un plato inusual: arroz con pollo asado cubierto con la bebida instantánea en polvo. Uno de los trabajadores inmortalizó el platillo en una fotografía que fue difundida en sus redes sociales, antes que sea llevado a la vivienda del comensal.

“La solicitud de este cliente… hemos hecho todo lo posible para cumplirla”, publicó el resultante de Singapur.

En la caja de la comida se ve incluso un dibujo de Papá Noel, en una clara muestra de espíritu navideño. Las imágenes se volvieron virales y dieron la vuelta al mundo en poco tiempo.

