No sería sorpresa que, en menos de lo esperado, exista una nueva tendencia en TikTok, la red social del momento que cuenta con millones de usuarios. A inicios de este 2024, se ha conocido diversos trends demasiados llamativos, pero existe uno en particular que se ha posicionado como una principal búsqueda en esta plataforma y está relacionado curiosamente a la repostería: me refiero a los ‘Pasteles Quemados’. ¿Has escuchado alguna vez estas palabras? ¿En qué consiste? ¿Es un peligro? Si deseas aclarar las dudas, aquí en Mag te brindaré información al respecto.

Conocido en TikTok como ‘Burn-away cakes’, ha acumulado más de 150 millones de visitas con su etiqueta (#burnawaycake), demostrando que aquellos internautas están sumamente interesados en esta moda, pues es un nuevo estilo de pastelería que es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a visualizar.

¿En qué consiste los ‘Pasteles quemados’?

A simple vista, estos postres no tendrían ninguna novedad porque se observaría el habitual diseño y una imagen situada en el centro, pero allí se encuentra lo llamativo, pues las fotografías impresas que son comestibles se deshacen cuando se les prenden fuego.

Quizás imagines que esto dañaría la estructura o decoración de la torta, pero no es así. Conforme la llama va quemando la primera capa, se aprecia una segunda imagen. El singular efecto ha sido suficiente para que los usuarios queden impactados y estén interesados en adquirir este tipo de producto.

De acuerdo a aquellos profesionales de repostería que han realizado este tipo de pasteles, usarían oblea de 0,30 milímetros (primera imagen), hojas de glaseado (segunda imagen) y cartuchos de tinta comestible que no causarían daños en el organismo en las personas que lo consuman.

¿Qué es un trend?

En las redes sociales, es un tema que se habla constantemente en un momento determinado que se trataría sobre moda, música, política y los acontecimientos actuales. Estas se crean a partir de la interacción de los usuarios.

