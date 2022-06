En los Estados Unidos, un hombre regresaba de su trabajo en auto cuando, de pronto, se topó con un solitario gatito en medio de la carretera, pero pronto se dio cuenta que a poca distancia se encontraban alrededor de una docena de mininos abandonados, por lo que tomó la loable decisión de rescatarlos, por lo cual hoy acumuló millones de vistas en TikTok, red social donde se hizo tendencia.

En tierno hallazgo

Nuestro protagonista se llama Robert Bantley, quien relata que tras salir de su centro de labores decidió coger su carro para dar una vuelta por el campo de tiro, pero que decidió parar la marchar en medio de la autopista cuando notó al felino solo.

El usuario publicó el momento de lo sucedido y su hallazgo impresionó, pero también enterneció a millones ¿Qué sucedió? Cuando intento ayudar al gatito callejero se dio cuenta que de los arbustos cercanos aparecieron muchos más, lo cual lo dejó completamente sorprendido.

De inmediato, Robert abrió una cuenta de TikTok para donde nos cuenta el relato de este descubrimiento gatuno: “Oh, Dios mío, no puedo tomarlos todos”, se le escucha decir al sujeto.

Éxito masivo en TikTok

Sin embargo, todo explotó cuando la usuaria de TikTok Lauren René Allen compartiera los videos de estos felinos (con crédito a Bantley), la cinta se hizo masiva, al punto que el metraje del hallazgo está cerca de alcanzar las 30 millones de reproducciones.

Esto hizo que el resto de la familia de Robert tomara conocimiento de su hallazgo, por lo que su esposa Courtney se unió también a la plataforma china para compartir más videos de los gatitos, donde nos enteramos que, finalmente, su esposo llevo a casa 13 gatos, por lo que decidieron exponer como están viviendo con estos animalitos, además de criar a sus propios hijos.

Hasta el momento, ni Robert ni Courtney han mencionado nada respecto a si tienen la intención de dar en adopción a alguno de los mininos, todo parece indicar que no desean cortar los vínculos de unidad que mantienen desde y antes de ser descubiertos entre los arbustos.

Usuarios encantados y agradecidos

Los usuarios han quedado fascinados con estas bellezas, con la acción de Bantley, por lo que no han dudado en reaccionar: “Tan lindo, me alegro de que los haya salvado a todos”, “¿cómo se siente vivir mi sueño?”, “la manera en que todos fueron hacia él. Oh, Dios mío”, “el primero fue el valiente para todos sus hermanos”, “la forma en que aparecieron y luego el conejito salió”, “me encanta cómo enviaron uno para asegurarse de que fuera amable”, “esto no me pasa porque me los llevaría a casa y nunca los rechazaría”, “¿por qué a mí no me pasan cosas así?”

