Estar lejos de tu país de origen no es excusa alguna para no celebrar un aniversario del mismo y así lo demostró una peruana que vive en Estados Unidos, exactamente en New Jersey. Y es que, una mujer con raíces peruanas estuvo gozando por 28 de julio en las calles norteamericanas, demostrando su amor por el territorio que la vio nacer. Conoce los detalles en la siguiente historia.

Usando su cuenta en TikTok, @marlenyoquendopad, y dejando ver su afán por festejar independencia del Perú, una mujer llamada Marleny publicó un video suyo bailando en las calles de Harrison, barrio estadounidense. Toda la alegría que mostró esta persona fue vista por mucha gente, consiguiendo que el contenido tenga más de 5 mil reproducciones.

¡Feliz 28, Perú!

“Felices fiestas Patrias. Que viva el Perú señores”, escribió esta peruana en la descripción del clip para dejar ver que estaba celebrando junto a otros compatriotas en las calles de New Jersey. La mujer estuvo bailando música criolla en la vía pública, siendo ‘Ingá’ la melodía que eligió para demostrar sus mejores pasos de baile al ser alentada por otras personas.

Asimismo, lejos de intimidarse al ser vista por mucha gente, esta señora no tardó mucho en acercarse a un auto lleno de peruanos para recibir una bandera, la cual movió con mucho entusiasmo al ritmo de la canción. Asimismo, lo que consiguió también fue motivar a los presentes a moverse a su ritmo.

De esta manera, se pudo notar la forma en la que muchos peruanos en Estados Unidos decidieron llevar sus gustos a este país para compartirlos con todos, puesto que, en la publicación se apreció que tomaron parte de la calle para realizar un desfile alegórico.