Una adolescente iniciaba una nueva etapa de educación en España, específicamente el primer grado de bachillerato. Su entusiasmo por comenzar la etapa preuniversitaria también lo mostró su madre, que le envió un tierno mensaje a través de WhatsApp. La joven, identificada en Twitter como Katharsis, difundió parte de esa conmovedora conversación que cautivó rápidamente a los internautas a tal punto de volverse viral.

Las clases presenciales en España , en medio de la pandemia por el coronavirus , han iniciado de manera escalonada. En diversas ciudades los estudiantes de distintos grados académicos ya reciben clases en las aulas, como el caso de la usuaria de Twitter @ansiiaviva (Katharsis) que acudió a su primer día del primer grado de bachillerato, no sin antes recibir el mensaje de su mamá a lo que ella respondió “piensa que empiezo 3° de primaria”.

Y es que la dedicada madre le envió dos “bocadillos” a su hija y se lo hizo saber con el siguiente mensaje que ya es viral en Facebook, Twitter y demás: “Te he hecho dos bocadillos porque uno me parecía pequeño. Si no quieres dos, puedes compartir para hacer amiguitos”, este fue el tierno mensaje enviado por la madre.

La estudiante no tardó en compartir parte de la conversación que entabló con su progenitora a través de las redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de minutos. Como era de esperar, miles de usuarios aprovecharon la ocasión para contar historias similares.

mañana empiezo 1 de bach y creo q mi madre piensa q empiezo 3 de primaria pic.twitter.com/3EoRA45XzS — katharsis (@ansiiaviva) September 13, 2020

