GTA San Andreas es votado como el mejor videojuego en la historia del PlayStation 2

El día de ayer se cumplieron 20 años desde el lanzamiento de la consola PlayStation 2 por allá en el año 2000, es así que muchas personas optaron por recordar los mejores momentos vividos en el equipo con los juegos más enigmáticos, votando por un en específico como el mejor de la historia de la PS2.

Una gran variedad de videojuegos fueron los que salieron a la luz para la PlayStation 2 y algunos son recordados como verdaderas obras maestras aunque otros subieron un escalón más para coronarse como verdaderas leyendas en la mente de los ‘gamers’.

Tal es así que juegos como Onimusha, Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 3, Winning Eleven (Pro Evolution Soccer), Resident Evil 4, Bully, God of War, Silent Hill, Shadow of the Colossus, Medalla de Honor, Guitar Hero, Black, Need for Speed, Def Jam Fight of New York, SmackDown vs. Raw 2006, Devil May Cry, Crash Twinsanity, Tony Hawk Pro Skater 4, entre otros, todavía siguen siendo jugados hasta el día de hoy.

Sin embargo, hubo un videojuego que se alzó en la votación como el mejor de todos los tiempos desde la creación de la PlayStation 2, GTA San Andreas .

La historia de Carl Johnson y su regreso a su natal Groove Street rodeada de amistad, traiciones, fama, dinero y hasta misterio, envuelta en una temática para adultos así como también su jugabilidad, gráficos y por supuesto, la voz del mismísimo Samuel L. Jackson lo transformaron en la ‘joya’ de Rockstar Games y también en el favorito de millones, es por eso que se llevó el premio al ‘mejor videojuego de la historia de la PS2’.

