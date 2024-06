¿Eres un detective visual con un gusto por los postres helados? ¡Este desafío pondrá a prueba tu agudeza visual y tu rapidez al máximo! Observa atentamente una imagen de un pequeño mercado y encuentra el cono de helado escondido antes de que se derrita. ¿Crees que puedes lograrlo en tiempo récord? Este reto no es para aficionados, solo los verdaderos cazadores con ojos de lince podrán localizarlo camuflado entre la multitud de objetos en un tiempo limitado. Agudiza tu vista, concéntrate al máximo y demuestra tu capacidad para encontrar objetos ocultos. Si te apasionan los acertijos y disfrutas de un buen rompecabezas refrescante, no te pierdas este.

Y si te quedas con ganas de más, no dudes en explorar los artículos de mi colega César Quispe , un experto en retos y acertijos visuales que te sorprenderán con su ingenio. ¡Prepárate para poner a prueba tu mente al máximo y saciar tu apetito por los desafíos!

Imagen del acertijo visual: encuentra el helado

En esta ocasión, te presento un desafío que ha puesto a prueba a miles de personas en las redes sociales: encontrar un cono de helado escondido en una imagen llena de objetos coloridos en menos de 30 segundos. ¿Estás preparado para el reto?

ACERTIJO VISUAL | Demuestra tus habilidades en este divertido desafío donde debes encontrar un escurridizo cono de helado escondido en una imagen llena de detalles.

¿Lo has visto?

Si no lo has encontrado en 30 segundos, no te preocupes. Este desafío requiere una gran capacidad de observación y atención al detalle. Aquí te dejo algunas pistas:

Presta atención a la forma y el color del cono de helado.

Analiza la composición de la imagen y busca patrones que puedan ayudarte a ubicarlo.

No te rindas y sigue buscando con detenimiento.

¿Lograste encontrar el cono de helado en menos de 30 segundos?

Si es así, ¡felicidades! Tienes una vista de lince y una mente muy observadora. Si te tomó más tiempo, no te preocupes, este tipo de juegos mentales ayuda a ejercitar el cerebro y mejorar la capacidad de concentración.

Solución:

El cono de helado está escondido en la parte inferior izquierda de la imagen, entre el polo de la señora que va con su perro.

Recuerda que este tipo de rompecabezas de buscar y encontrar son una forma divertida de poner a prueba tus habilidades cognitivas y de pasar un buen rato.

Otros acertijos visuales que puedes probar:

SOBRE EL AUTOR Nathaly Vizarreta Moreno Licenciada en Periodismo por la Universidad San Martín de Porres. Tengo seis años de experiencia en gestión de comunidades. Actualmente, como Redactora Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales