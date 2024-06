¿Te consideras un observador agudo? ¿Confías en la rapidez de tu vista? Entonces este reto visual es para ti. En la imagen que te presento a continuación, hay decenas de candados cerrados, pero solo uno de ellos está abierto. Tu misión, si decides aceptar el desafío, es encontrar la cerradura abierta en tan solo 11 segundos.

Este rompecabezas ha puesto a prueba la perspicacia de miles de internautas en las redes sociales, y solo algunos han logrado superar el reto en el tiempo límite. ¿Serás tú uno de ellos?

RETO VISUAL | Pon a prueba tus habilidades de observación y encuentra la cerradura abierta en 11 segundos. | Pinterest

Consejos para superar el reto:

Observa la imagen con atención: No te apresures y analiza cada detalle de la imagen.

No te apresures y analiza cada detalle de la imagen. Fíjate en los pequeños detalles: El candado abierto puede estar escondido en cualquiera de las filas y/o columnas de la imagen.

El candado abierto puede estar escondido en cualquiera de las filas y/o columnas de la imagen. Descarta los candados cerrados: Una vez que identifiques un candado, verifica si está cerrado o abierto. Si está cerrado, pasa al siguiente.

Una vez que identifiques un candado, verifica si está cerrado o abierto. Si está cerrado, pasa al siguiente. Mantén la calma: La presión del tiempo puede jugar en tu contra. Respira profundo y mantén la concentración.

¿La has encontrado?

Si te ha costado un poco, no te preocupes, no eres el único. Este acertijo visual ha puesto a prueba la vista de miles de personas alrededor del mundo, y solo unos pocos han logrado superarlo en el tiempo establecido, Sigue practicando y la próxima vez lo harás mejor. Pero si lo has logrado encontrar la cerradura abierta en el tiempo establecido, ¡felicidades! Tienes una vista excepcional y habilidades de observación dignas de un detective.

Solución

La cerradura abierta se ubica en la quinta fila, contando de izquierda a derecha, con la columna número 6. La he resaltado en la siguiente imagen:

¿Te atreves a compartir este desafío con tus amigos y ver quién es el más rápido en encontrar la cerradura?

