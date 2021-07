Un hombre de Nuevo León, México, se volvió tendencia en las redes sociales tras revelar el motivo por el que decidió cancelar su boda. Mediante un video publicado en Facebook, James Flores explicó que su prometida se negó a cuidar a sus hijos, lo que fue razón suficiente para dar por terminada la relación.

El caso se viralizó luego de que el joven decidiera poner a la venta el paquete de boda que había comprado con anterioridad. De acuerdo con la publicación, el paquete completo era para 200 personas e incluía menú de dos tiempos, refrescos, entre otras cosas.

El hombre aseguró que el paquete le había costado 86 mil pesos mexicanos (un poco más de 4285 dólares), pero lo estaba dejando en 60 mil. Su publicación llamó la atención de miles de internautas interesados en conocer el motivo detrás de la repentina cancelación.

Foto: Facebook

Posteriormente, Flores publicó otro video presentando a la pareja que compró el paquete. Luego de desearle lo mejor, explicó que ama a su prometida, pero ella “no quería atender a sus hijos”, por lo que decidió cancelar todo.

“Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos”, dijo. “Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. (...) Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”.

Sus palabras generaron polémica pues varios usuarios señalaron que “la mujer no tenía ninguna responsabilidad con los hijos que no son de ella”, mientras que otros le expresaron su apoyo y le dijeron que la decisión que tomó fue la más adecuada.

