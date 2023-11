Una joven de España se volvió viral tras utilizar su cuenta de TikTok para dar a conocer las cosas que le molestaban de su trabajo en una cafetería. En un video de 3 minutos, la usuaria @rayomcqueer_ compartió detalles de su puesto laboral, sin imaginar que su testimonio le causaría más de un problema con sus empleadores.

Carmen empezó explicando que le desagradaba la “hipervigilancia” y que sus jefes contantemente le recalcaran que la estaban viendo. “No voy a trabajar mejor porque yo sepa que me estás vigilando”, señaló, y agregó: “me parece un poco psicópata decir te estoy ‘vigilando’”.

La tiktoker confesó también que le incomodaba formar parte de un grupo de WhatsApp en donde estaban todos los empleados de la cafetería: “Me parece que eso debería ser 100% ilegal. Si estoy en mi casa, no tengo que recibir ni un mensaje”.

Por otra parte, dio a conocer que le molestaba que los clientes coquetearan con ella, se quejaran de los precios y reclamaran por no ser atendidos, a pesar de estar en una cafetería de barra. Finalmente, indicó que le parecía “violento” que las personas supieran su nombre.

El clip publicado semanas atrás obtuvo una gran cantidad de reproducciones y miles de personas se solidarizaron con ella asegurando que entienden su situación.

La despidieron por quejarse de su trabajo

Hace algunos días, la joven subió un nuevo video en donde contaba que la habían despedido: “Me da igual, no pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera”.

Sobre este incidente en particular, reveló algunos detalles: “el otro día fui a trabajar, a hacer mi jornada de 8 horas y medio, y sorpresa: me estaban esperando los de Recursos Humanos para tener una charlita amistosa”.

Debido al video que publicó, “me dicen que tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y que es por eso que necesitaban que en ese momento yo dejara de trabajar”.

La española concluyó su relato con la siguiente reflexión: “Estoy desempleada. Buena noticia para mi salud mental, mala noticia para mi cuenta bancaria, así que si alguien me quiere contratar, para que posteriormente le haga un video en TikTok poniendo a parir a su empresa, pues estoy disponible”.

¿Cuáles son los motivos más usuales por los que una persona renuncia?

Las razones para renunciar a un empleo pueden variar ampliamente, pero algunas de las motivaciones más comunes incluyen la insatisfacción laboral, la búsqueda de mejores salarios, la falta de oportunidades de crecimiento, un ambiente laboral tóxico, el deseo de cambiar de carrera, la necesidad de equilibrar el trabajo y la vida personal, problemas de salud, ofertas de empleo más atractivas, mudanzas geográficas y conflictos con la dirección.

Estos son solo algunos ejemplos de los motivos que pueden llevar a una persona a renunciar a su empleo. Los motivos varían según las circunstancias individuales y las prioridades de cada persona en su vida y carrera.

