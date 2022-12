El Mundial Qatar 2022 es uno de los más esperados de las últimas ediciones por todo lo que significa luego de la pandemia por coronavirus, la clasificación de algunas selecciones después de 36 años como es el caso de Canadá, la última Copa de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y también porque se viene realizando en un mes atípico. Es por esas razones que nadie quiere perderse de ningún partido y este mototaxista lo tiene muy presente.

Un joven, bajo el usuario de @charborjas10 en la plataforma TikTok, se ha vuelto viral en Internet por adaptar un televisor pantalla gigante a su mototaxi, su instrumento de trabajo en Honduras.

¿Cuál es su propósito? que sus pasajeros no se pierdan de ningún partido del Mundial Qatar 2022 mientras viajan. En su asiento también tiene una TV pequeña para que siga las incidencias.

Según se observa en las imágenes virales, el joven no solo instaló el televisor sino también hizo algunas modificaciones como los asientos de cuero, un mejor timón y un curioso parachoques.

Desde el lunes 5 de diciembre, el clip cuenta con 2.4 millones de reproducciones en TikTok y generó todo tipo de reacciones al respecto. La gran mayoría fueron comentarios de elogios hacia el conductor.

Respeto de la comunidad

“Muchos se burlan pero ahí hay mucha mucha plata invertida”, comentó un usuario identificado como Jhair García, a lo que el joven hondureño respondió que efectivamente hay mucha inversión. Otro internauta, por su parte, agregó que su servicio es de calidad y le deseó mucha suerte.

Cuartos de final

El Mundial Qatar 2022 entró a los cuartos de final. Este viernes se disputarán dos encuentros: Países Bajos vs. Argentina y Brasil vs. Croacia. El sábado 10 de diciembre se jugará Marruecos vs. Portugal e Inglaterra vs. Francia.

