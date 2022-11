El sábado 26 de noviembre, Argentina se enfrentó contra México por el Grupo C del Mundial Qatar 2022. El partido generó gran expectativa en Latinoamérica porque se enfrentaban dos de las selecciones más queridas y con un gran número de aficionados en el Medio Oriente. Muchos de los argentinos subieron sus festejos en Internet, mientras que los mexicanos no les quedó de otra que cerrar las redes sociales y, en algunos casos, pagar sus apuestas.

Ese es el caso de Johnny Abraham (@johnnyabraham._), un hombre mexicano que realizó una singular apuesta con su novia argentina, quien celebró por partida doble: la ‘albiceleste’ se quedó con los 3 puntos y, por ende, con la apuesta.

¿De qué se trataba? La mujer podía llevarse todas las cosas que quisiera en una tienda por un tiempo de 5 minutos. Eso sí, la joven argentina debía cumplir con dos condiciones o de lo contrario la apuesta se cancelaba.

La primera condición es que no podía exceder el límite de la tarjeta de crédito y la segunda era que no podía agarrar cosas que no sean de su talla. “Te tiene que quedar, sino lo cancelamos”, precisó.

Según se logra observar en el video viral en TikTok, que dura exactamente 5 minutos con 38 segundos, la joven agarró botines, casacas y carteras. El momento más tenso fue cuando acudió a caja para pasar la tarjeta.

Mira aquí el video viral

El mexicano le dejó en claro que debía pagar todo en menos de 5 minutos y, además, que no excediera el límite de la tarjeta. ¿Lo consiguió? por supuesto que sí. Se realizó el cobro y la mujer se fue a casa feliz tras arrasar con toda la tienda.

Elogios a la amiga

Es preciso mencionar que una amiga la acompañó a la tienda. El hombre le comentó que ella también podía escoger si quisiera, pero le dijo que no y solo se dedicó a apoyarla en las compras.

“Nadie va a hablar de la otra chica que le dijeron agarra tu también y en lugar de eso se puso a ayudar a la novia para que lleve más cosas. Una persona top”, escribió una usuaria. El video es viral en TikTok.

