El presentador Frank Cuesta fue atacado por un ciervo en el santuario que tiene, en Tailandia, durante una transmisión en vivo, y preocupó a sus miles de seguidores. Afortunadamente, el español sobrevivió al brutal ataque que quedó registrado y a poco tiempo envió un mensaje tranquilizador a sus seguidores. Conoce cuál es su estado de salud y qué es lo que dijo.

Desde hace unos años, el naturalista y extenista Frank Cuesta se ha ganado la admiración de miles de usuarios por divulgar contenido concerniente al mundo de la zoología y sus aventuras. Sin embargo, en más de una ocasión ha preocupado a su comunidad por los accidentes que ha sufrido en su nueva faceta.

Precisamente, este lunes se dio a conocer que el español casi pierde la vida en el santuario que tiene, luego de ser atacado sorpresivamente por uno de sus ciervos, “Perrito”. El incidente quedó registrado y pronto fue compartido en las redes sociales rápidamente.

Tras ser embestido contra un montículo, Cuesta sujetó las astas del animal y trató de protegerse como pudo durante los cuatro minutos que duró el enfrentamiento.

Frank Cuesta se dirige a usuarios tras sobrevivir a ataque de ciervo

Los gritos de dolor de Cuesta mantuvieron en vilo a sus miles de seguidores, preocupados por su salud. Finalmente, el youtuber pudo salir por sus propios medios de la escena, tras alejar al ciervo, que pesa 200 kilos y cuyas astas pueden matar a cualquier persona. Según explicó Cuesta en un video de YouTube, al momento del ataque, “Perrito” se encontraba muy nervioso y estaba en celo.

“He cometido el error de salir por una zona donde él (”Perrito”) no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que él tenía salida y me ha pegado varias cornadas, algunas más profundas que otras. Pero bueno, son cosas de vivir aquí. He calculado mal. Pensé que él tenía salida y no tenía salida”, explicó, poco después de ser embestido.

“Ya os digo: tengo heridas por todos lados. He tenido que agarrarle, arrastrarme y estar un rato peleando, a ver quién se cansaba antes, pero ya os digo que son cosas de estar con fauna salvaje. Estoy bien, un poco aturdido, obviamente, por la pelea, pero esta vez hemos salido bien”, añadió, para tranquilidad de sus seguidores.

Aunque una de las heridas que le originó el mamífero es profunda, según reveló, está en buenas condiciones.

“Me he limpiado las heridas, me he cosido. Tengo una herida bastante profunda, vamos a ver si está bien. Tengo heridas por todo el cuerpo y lo que os quería decir es que estas cosas pasan”, dijo inicialmente el español, desde su santuario de Tailandia.

“A veces la fauna, la naturaleza, es así: dura y es jodida. Yo tengo la suerte de que soy un tío grande, soy un tío fuerte”, finalizó.

