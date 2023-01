El nuevo éxito de Shakira y Bizarrap sigue causando controversia en el mundo, a una semana de su lanzamiento. Esta vez, la Registraduría de Colombia se inspiró en ‘Shakira|BZRP Music Sessions #53′ para crear su propia versión y, de esta manera, promover el trámite de cédula digital. El video se volvió viral.

Con el objetivo que los ciudadanos colombianos realicen trámites seguros, la Registraduría Nacional de Colombia expidió desde hace unos meses un nuevo documento de identidad, la cédula digital.

Para incentivar el trámite de esta cédula entre las personas mayores de 18 años, la entidad aprovechó el éxito de la cantante colombiana ‘Shakira|BZRP Music Sessions #53′ para realizar su propia versión, iniciativa que ha causado polémica, según indica El Tiempo.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok de la Registraduría el último miércoles y rápidamente se volvió viral: superó el millón de visualizaciones. En un lugar de producción, una mujer canta el cover, al mismo estilo de Shakira, mientras un hombre simula ser el productor argentino.

“Ya lo tengo hace rato. Es muy fácil, te boto ese dato. La cédula digital es para gente como tú, para alguien como tú. Existen dos versiones, puedes viajar por toda América del Sur”, dice la letra de la Registraduría.

Mira aquí el video viral

Críticas por la nueva versión

En TikTok y otras redes sociales algunos usuarios criticaron el método empleado por la Registraduría.

“Yo le aconsejaría a la Registraduría que antes de hacer TikToks perversos arregle sus sedes perversas donde ni baños o sillas decentes hay. Casi se me explota el riñón sacando esa berraca cédula”, “Lástima no tener tiktok para comentarles que sería maravilloso si no se demoraran 3 meses en entregar la cédula digital y también sería fantástico si contestarán los teléfonos y dieran información de porque tanta demora”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios destacaron la publicación de la entidad. “Muy bueno”, El área de marketing de la Registraduría es la más eficiente de la entidad”, “Solo por este video lo voy a sacar”, comentaron.

