No te imaginas la satisfacción que sentí cuando superé este reto visual. Como venía de haber perdido en otros desafíos, era importante que me levantara y retomara el camino de la victoria. Pero no creas que triunfé porque la prueba es fácil. ¡Nada de eso! Es difícil de resolver. Tanto así que solo una persona observadora es capaz de decir “lo logré”. ¿Cuál es la misión aquí? Pues saber qué joven, de los que están en la imagen de abajo, tiene novia. No te preocupes por el tiempo porque no hay un límite. No interesa si contestas en cuestión de segundos o después de varios minutos. Lo que importa es que lo hagas.

Imagen del reto visual

Hay dos jóvenes en la imagen del reto visual. Ambos están a puntos de comer en una mesa. El detalle es que solo uno está acompañado de su novia porque el otro es soltero. Tu debes es identificar quién tiene pareja. ¡Presta mucha atención a los detalles!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra dos jóvenes. Indica quién tiene novia. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste hasta aquí, tal vez sea porque no fuiste capaz de resolver el reto visual que te presenté hoy. Si eso pasó, no hay problema. Tranquilo(a). Para que sepas qué joven tiene novia, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del desafío.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué joven tiene novia. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

