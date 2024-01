Sé muy bien que quieres sumarte a un reto visual que no sea fácil de superar. Es por eso que te presento el de aquí, que consiste en ubicar el botín que no tiene par en la imagen que he colocado abajo. Pero antes de que comiences a buscarlo, te recalco que lo debes hallar en 8 segundos para cantar victoria.

El límite de tiempo tiene mucho que ver en el nivel de dificultad del desafío. ¿Para qué decirte lo contrario si esa es la verdad? Pero tranquilo(a), pues no existe ninguna prueba que sea imposible de resolver. Respira profundo y concéntrate en el objetivo.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar un gran número de botines. Todos lucen geniales, pero el detalle es que hay uno que no tiene par. Ese es el que tú debes localizar en 8 segundos. El tiempo vuela, así que esfuérzate al máximo.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes botines. Ubica el que no tiene par. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste hasta este punto de la nota tal vez sea porque no fuiste capaz de triunfar en el reto visual. Si eso pasó, no te sientas mal. Ahora mismo sabrás dónde está exactamente el botín que no tiene par. Solo mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del botín que no tiene par. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

