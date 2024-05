La app de mensajería instantánea no solo sirve para chatear, sino que es muy usada para jugar y echarse un momento de relajo. Si hay algo que muchas personas tienen en común es que al más mínimo minuto libre, lo primero que hacen es agarrar el smartphone. Este se ha vuelto un indispensable en el día a día, ya sea para ver temas laborales, saber cómo se encuentra un familiar o seguir conversando con la pareja, pero no es lo único. Si bien muchos pasan horas en las redes sociales, el celular también es una vía para jugar en familia o con los amigos. Hoy te traigo un popular reto de WhatsApp que te ayudará a dejar atrás las preocupaciones y pasarla muy bien con todos tus contactos. Y es que los retos visuales no solo resultan interesantes porque te permiten poner a prueba tu visión, sino muchas habilidades que creemos que hemos perdido o simplemente no sabíamos que teníamos. Anímate a probar suerte en este desafío, pero antes te quiero recomendar dos opciones que preparó mi colega César Quispe y que de seguro te dejarán impactado: Eres muy inteligente si indicas cómo la mamá supo que su hijo rompió la ventana y Uno de los flamencos tiene una flor y lo debes hallar en 10 segundos.

El reto de la batería en WhatsApp

Este juego se basa en la aleatoriedad, porque nunca sabemos qué % de batería tienen nuestros contactos. La idea es que le escribas a un amigo, familiar o conocido que esté en tu agenda y le pidas el número que aparece al lado del ícono de la pila en la pantalla de su celular. Luego le enviarás la relación y debe asumir el reto que aparece.

90% o más: Dime el nombre de la persona que te gusta o tu crush.

Dime el nombre de la persona que te gusta o tu crush. 80 - 90 %: Cuéntame un secreto.

Cuéntame un secreto. 60 - 80 %: Describe nuestra relación con el nombre de una película.

Describe nuestra relación con el nombre de una película. 40 - 60%: ¿Qué pensaste de mí cuando nos vimos por primera vez?

¿Qué pensaste de mí cuando nos vimos por primera vez? 20 - 40%: Descríbeme con un emoji

Descríbeme con un emoji 10 - 20%: Envía las últimas 5 fotos que tienes en la galería del móvil

Envía las últimas 5 fotos que tienes en la galería del móvil Menos de 10%: Cuéntame un chiste antes que te quedes sin batería

RETO VISUAL | Este reto para WhatsApp será muy divertido de realizar junto a todos tus contactos. (Foto: Mag)

