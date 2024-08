Como ingresaste a esta nota de Mag, es momento de que demuestres tu capacidad para resolver retos visuales que son muy difíciles de superar. Sí, el que te presento aquí pertenece a ese grupo. Es por eso que solo unas cuantas personas han podido cantar victoria. ¿Qué tienes que hacer exactamente? Pues identificar el error que posee la imagen que he dejado más abajo. Pero ojo a esto: lo debes detectar en 5 segundos, si es que deseas manifestar “lo logré”. Demorarte más de la cuenta no te permitirá triunfar. ¡Estás avisado(a)! ¿Quieres un consejo de mi parte? Antes de comenzar a buscar la equivocación, anda a un lugar donde nada ni nadie pueda distraerte.

Imagen del reto visual

La imagen del reto visual permite apreciar el interior de una casa. No preguntes a quién le pertenece la vivienda porque no lo sé. Igual esa información no es importante aquí. Simplemente, centrémonos en lo que muestra la ilustración: una parte de la sala, de la cocina y una ventana que hace posible mirar un área verde. Aunque no lo parezca, en la imagen hay un error. Abre bien los ojos para detectarlo en solo 5 segundos.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te muestra el interior de una casa, posee un error que debes identificar en 5 segundos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Hay muchas personas que, a raíz de no haber podido encontrar el error en 5 segundos, se han quedado con la idea de que en la imagen no hay ninguna equivocación, pero créeme que algo no cuadra en la ilustración. Si no fuiste capaz de identificar lo que está mal, no te preocupes. En este punto de la nota te daré a conocer la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

