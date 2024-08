Averiguar la cantidad de algo, a veces, puede ser algo muy difícil de hacer. Precisamente, en este reto visual se te pide indicar cuántos fósforos hay en la imagen que he colocado abajo, pero no te quedes solo con eso, pues también debes saber que solo tienes 10 segundos para contestar correctamente. ¿Este es un desafío difícil de superar? Por supuesto que sí. No es imposible de resolver porque hay usuarios que lograron dar la respuesta a tiempo. Entre ellos estoy yo. Por eso te aconsejo que te esfuerces al máximo. Ese es el único camino. No te distraigas con nada y tendrás muchas posibilidades de cantar victoria. ¿Estás preparado(a)? ¡Que comience el juego!

Imagen del reto visual

Realmente, hay bastantes fósforos en la imagen del reto visual. El detalle es saber el número exacto y esa es tu tarea. Recuerda que solo cuentas con 10 segundos para indicar la cantidad. Concéntrate en el objetivo. Luego podrás pensar en otras cosas ajenas al desafío. ¡Vamos! Confío en tu capacidad.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra un encendedor y muchos fósforos. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No siempre se puede ganar. A veces, toca perder y uno debe aceptar la derrota. No te sientas mal por ello. Estoy seguro que volverás a triunfar. Para que no te quedes con ganas de saber la calidad exacta de fósforos (también llamados cerillas), mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la cantidad exacta de fósforos. (Foto: genial.guru)

