¿Te preguntas qué puedes hacer para no estar aburrido(a)? Pues yo te contesto que es una gran idea participar en los retos visuales que he dado a conocer en Mag. Todos te divertirán bastante. Justamente, hoy te presento uno en el que tu deber es identificar a la novia del hombre que aparece en la imagen de abajo. Pero ojo a lo siguiente: solo cuentas con 9 segundos para realizar la mencionada tarea. Sí, hay un límite de tiempo establecido. Será mejor que te concentres para que puedas cantar victoria. Abre bien los ojos y presta mucha atención a cada detalle de la ilustración. Ese es el camino. No digas después que no te avisé. ¡Adelante!

Imagen del reto visual

En total, hay cuatro personas en la imagen del reto visual: un hombre y tres mujeres. El sujeto está atendiendo a una de ellas, mientras que las otras esperan su turno. ¿Quién de las chicas es su novia? Eso es lo que tienes que averiguar en los 9 segundos que se brindan. Esfuérzate al máximo.

RETO VISUAL | Esta imagen muestra el momento en que un hombre atiende a una mujer, mientras otras dos esperan su turno. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No todo el tiempo se puede ganar. Si hoy te tocó perder, no hay problema. Es parte del juego. Si no te quieres quedar con las ganas de saber quién es la novia del hombre, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual que motivó la creación de esta nota de Mag.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica quién es la novia del hombre. (Foto: genial.guru)

¿Tienes ganas de seguir desafiando tu mente?

Te cuento que en MAG puedes encontrar muchos retos visuales diferentes. Algunos son más difíciles que otros, pero todos te aseguran entretenimiento sano. A continuación, te comparto una lista de desafíos para que los resuelvas en el momento que consideres oportuno.