Con este reto visual no solo te divertirás y evitarás tener un día aburrido. También dejarás en claro que eres una persona observadora, siempre y cuando lo superes. Tu tarea aquí no es otra que localizar al pájaro en la imagen que he colocado abajo. ¿Puedes hacerlo?

Si eres una persona observadora, no tendrás ningún problema para prestar mucha atención a los detalles de la ilustración. Esa es la verdad. Como no se ha establecido un límite de tiempo, no pienses en cuánto te demoras. Solo realiza la tarea y cantarás victoria.

Imagen del reto visual

Hay bastantes hojas de otoño en la imagen del reto visual. Es muy difícil indicar el número exacto. Felizmente, eso no es relevante aquí. Lo que interesa es que ubiques al pájaro. Apenas hagas eso dejarás en claro que eres una persona observadora.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas hojas. Un pájaro está entre ellas. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

A veces se gana. En otras ocasiones se pierde. La vida es así. Si quieres saber de una vez por todas dónde está el ave, te informo que en este punto de la nota conocerás su ubicación. Solo mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del pájaro. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

